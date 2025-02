Кроссовки или смерть. Как партнерство Nike и Джордана привело к убийствам

Несмотря на скромный статус, сам Джордан не горел желанием связываться с Nike. В его мечтах был контракт с Adidas, популярным у молодежи брендом благодаря хип-хоп-звездам. Бывший агент легенды баскетбола Дэвид Фолк в документальном фильме One Man and His Shoes (2020 год) отметил, что его клиент даже отказывался ехать в офис Nike для ознакомления с компанией. «Майкл сказал мне: “Дэйв, я не заинтересован в Nike. Я ничего о них не знаю”. Тогда я поехал к родителям и попросил помощи. И они сказали: “Дэвид, не волнуйся. Он будет в самолете”, — сказал Фолк.