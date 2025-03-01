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Дончич помог «Лейкерс» победить «Клипперс», набрав 31 очко

«Лейкерс» победили «Клипперс» в матче НБА, Дончич набрал 31 очко.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» победил на своем паркете в дерби «Лос-Анджелес Клипперс» в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в пятницу и завершилась со счетом 106:102 (24:25, 35:29, 24:23, 23:25) в пользу хозяев. Самым результативным на паркете стал словенский баскетболист «Лейкерс» Лука Дончич, набравший 31 очко, Леброн Джеймс отметился дабл-даблом (28 очков + 13 подборов). У «Клипперс» лучшим на паркете стал хорват Ивица Зубац, сделавший дабл-дабл (27 очков + 16 подборов).

В другом матче дня «Денвер Наггетс» переиграл на выезде «Детройт Пистонс» со счетом 134:119 (39:31, 29:32, 39:24, 27:32). Сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил свой 28-й трипл-дабл в сезоне (23 очка + 17 подборов + 15 передач).

В еще одной встрече «Бостон Селтикс» уступил дома «Кливленд Кавальерс» со счетом 116:123 (38:26, 36:38, 24:31,18:28). У победителей 41 очко набрал Донован Митчелл, а игрок хозяев оформил Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл, набрав 46 очков и сделав 16 подборов.

Результаты остальных матчей дня:

«Атланта Хокс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 119:135,

«Бруклин Нетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 102:121,

«Майами Хит» — «Индиана Пэйсерс» — 125:120,

«Мемфис Гриззлис» — «Нью-Йорк Никс» — 113:114,

«Чикаго Буллз» — «Торонто Рэпторс» — 125:115 — овертайм,

«Финикс Санс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 125:108,

«Юта Джаз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 117:116.