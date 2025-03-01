Дончич помог «Лейкерс» победить «Клипперс», набрав 31 очко

Встреча прошла в пятницу и завершилась со счетом 106:102 (24:25, 35:29, 24:23, 23:25) в пользу хозяев. Самым результативным на паркете стал словенский баскетболист «Лейкерс» Лука Дончич, набравший 31 очко, Леброн Джеймс отметился дабл-даблом (28 очков + 13 подборов). У «Клипперс» лучшим на паркете стал хорват Ивица Зубац, сделавший дабл-дабл (27 очков + 16 подборов).