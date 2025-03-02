Эмбиид на грани исчезновения из НБА. Неужели он может завершить карьеру?

Карьеру Эмбиида всегда преследовали травмы. Он пропустил первые два сезона в лиге, а даже в свои лучшие годы так и не смог провести полноценный чемпионат. За последние два года он сыграл лишь 58 матчей, и, если так пойдёт дальше, его будущее в баскетболе окажется под большим вопросом. В этом сезоне он набирал всего 23,8 очка и 8,2 подбора за игру — далеко не те цифры, которые привыкли видеть от него. К тому же его процент попаданий с игры упал до жалких 44,4% — худший показатель в карьере. Очевидно, здоровье уже серьёзно подкашивает его игру.