Дабл-дабл Карри не спас «Голден Стэйт» от поражения «Филадельфии»

Встреча прошла в Филадельфии и завершилась победой хозяев со счетом 126:119 (30:30, 37:25, 29:35, 30:29). Самым результативным баскетболистом матча стал атакующий защитник «Севенти Сиксерс» Квентин Граймс, установивший карьерный рекорд (44 очка), а его партнер по команде Андре Драммонд оформил дабл-дабл (10 очков + 14 подборов). В составе «Голден Стэйт» дабл-дабл оформил Стефен Карри (29 очков + 13 ассистов), который также в заключительной четверти исполнил свой первый данк с сезона-2018/19.