Дабл-дабл Карри не спас «Голден Стэйт» от поражения «Филадельфии»

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Клуб «Голден Стэйт Уорриорз» проиграл «Филадельфии Севенти Сиксерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Филадельфии и завершилась победой хозяев со счетом 126:119 (30:30, 37:25, 29:35, 30:29). Самым результативным баскетболистом матча стал атакующий защитник «Севенти Сиксерс» Квентин Граймс, установивший карьерный рекорд (44 очка), а его партнер по команде Андре Драммонд оформил дабл-дабл (10 очков + 14 подборов). В составе «Голден Стэйт» дабл-дабл оформил Стефен Карри (29 очков + 13 ассистов), который также в заключительной четверти исполнил свой первый данк с сезона-2018/19.
«Филадельфия» прервала серию из девяти поражений. «Севенти Сиксерс» с 21 победой при 38 поражениях занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Голден Стэйт», который не смог продлить серию из пяти побед, располагается на седьмой позиции в Западной конференции с 32 победами и 28 поражениями.
Другие результаты дня:
«Шарлотт Хорнетс» — «Вашингтон Уизардс» — 100:113;
«Детройт Пистонс» — «Бруклин Нетс» — 115:94;
«Хьюстон Рокетс» — «Сакраменто Кингз» — 103:113;
«Мемфис Гриззлис» — Сан-Антонио Спёрс" — 128:130;
«Даллас Маверикс» — «Милуоки Бакс» — 117:132.