Жуткая травма Кайри Ирвинга — кошмар для «Далласа». Без Дончича некому брать игру на себя

«Даллас» попал в серьёзную передрягу: их звёздный разыгрывающий Кайри Ирвинг получил травму колена в матче с «Сакраменто» (98:122). В одном из игровых эпизодов он столкнулся коленом с Демаром Дерозаном, после чего потерял равновесие и неудачно приземлился. Камеры зафиксировали момент, когда его колено ушло в неестественное положение. Кайри несколько секунд лежал, не в силах подняться.
Несмотря на боль и явный дискомфорт, Ирвинг стиснул зубы, исполнил штрафные, но уйти с площадки самостоятельно не смог — его буквально вынесли партнёры, включая Энтони Дэвиса. Позже инсайдер Крис Хэйнс сообщил неутешительное известие: у Кайри как минимум растяжение связок левого колена и возвращения в игру ждать не стоит.
Этот момент может круто перевернуть расклад для «Маверикс». После того как Лука Дончич отправился покорять «Лейкерс», именно Ирвинг взял на себя роль главного дирижёра атак и безоговорочного лидера. В феврале он значительно увеличил свою результативность: в среднем 27,8 очка, 5,9 подбора и 4,2 передачи за матч. Благодаря его привычной магии с мячом «Даллас» держался на плаву, несмотря на кадровые дыры в составе.
Теперь перед «бродягами» встаёт непростая задача — как перезагрузить игру без Кайри? Энтони Дэвис, недавно примкнувший к клубу, может попытаться взять команду на свои плечи, но сможет ли он справиться с ролью главного плеймейкера — большой вопрос.
Ситуацию усугубляют дыры в передней линии: Пи Джей Вашингтон уже выбыл из-за травмы голеностопа, а основные «большие» недоступны из-за повреждений. Если повреждение Ирвинга окажется не слишком серьёзным, он может вернуться на паркет через пару недель.
Но если диагноз ухудшится, защитник может закончить сезон, оставив «Маверикс» в непростом положении. В таком случае придётся срочно менять тактику и искать новые решения. Пока же «Даллас» завис в неопределённости, а их амбиции на успешный финиш сезона повисли на волоске.