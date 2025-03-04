Жуткая травма Кайри Ирвинга — кошмар для «Далласа». Без Дончича некому брать игру на себя

Этот момент может круто перевернуть расклад для «Маверикс». После того как Лука Дончич отправился покорять «Лейкерс», именно Ирвинг взял на себя роль главного дирижёра атак и безоговорочного лидера. В феврале он значительно увеличил свою результативность: в среднем 27,8 очка, 5,9 подбора и 4,2 передачи за матч. Благодаря его привычной магии с мячом «Даллас» держался на плаву, несмотря на кадровые дыры в составе.