«Оклахома» обыграла «Хьюстон» в НБА благодаря 51 очку Гилджес-Александера

Встреча в городе Оклахома-Сити завершилась со счетом 137:128 (30:31, 33:31, 39:27, 35:39) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Шей Гилджес-Александер из «Оклахомы», на счету которого 51 очко. Его партнер по команде Чет Холмгрен оформил дабл-дабл (11 очков, 11 подборов). У проигравших больше всех очков набрал также отметившийся дабл-даблом Кэм Уитмор (27 очков, 11 подборов).