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«Оклахома» обыграла «Хьюстон» в НБА благодаря 51 очку Гилджес-Александера

«Оклахома» обыграла «Хьюстон» в матче НБА благодаря 51 очку Гилджес-Александера.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. «Оклахома-Сити Тандер» обыграла «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча в городе Оклахома-Сити завершилась со счетом 137:128 (30:31, 33:31, 39:27, 35:39) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Шей Гилджес-Александер из «Оклахомы», на счету которого 51 очко. Его партнер по команде Чет Холмгрен оформил дабл-дабл (11 очков, 11 подборов). У проигравших больше всех очков набрал также отметившийся дабл-даблом Кэм Уитмор (27 очков, 11 подборов).

«Оклахома» выиграла четвертый матч подряд и с 50 победами возглавляет таблицу Западной конференции. «Хьюстон» с 37 победами идет пятым.

В другом матче дня «Атланта Хокс» обыграла на выезде «Мемфис Гриззлис» (132:130), несмотря на первый в карьере в НБА трипл-дабл Дезмонда Бэйна (35 очков, 10 подборов, 10 передач).

Результаты других матчей игрового дня: «Филадельфия» — «Портленд» — 102:119; «Шарлотт» — «Голден Стэйт» — 101:119; «Майами» — «Вашингтон» — 106:90; «Даллас» — «Сакраменто» — 98:122; «Юта» — «Детройт» — 106:134.