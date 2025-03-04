«Голден Стэйт» c Джимми Батлером побеждает! Но мы все знаем — они могут лучше

«Шарлотт» же поставил всё на индивидуальный класс лидеров. Майлз Бриджес показал, почему он главная угроза соперника, набрав внушительные 35 очков (11 из 20 с игры). Форвард одинаково уверенно атаковал как издали, так и со средней дистанции, не забывая лезть под кольцо. Ламело Болл, хоть и не блистал стабильностью (8 из 21 с игры), внёс свой вклад: 25 очков, девять подборов, семь передач. Центровой Марк Уильямс добавил в «краске», собрав дабл-дабл (12 очков, 13 подборов). Но всё это осталось лишь статистикой — на итог матча они повлиять не смогли.