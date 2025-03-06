Достижение Янниса — уникально! Быстрее в НБА были лишь величайшие

Болельщики «Бакс» были свидетелями этой трансформации с самого начала. Когда на драфте-2013 его называли «игроком с потенциалом», мало кто мог представить, что он станет тем, кем является сегодня. Год за годом Яннис работал над собой — прибавлял в физике, технике и броске, превращая себя в одного из самых доминирующих игроков поколения. И судя по всему, останавливаться на достигнутом он точно не собирается.