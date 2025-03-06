Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известная первая команда, которая примет участие в плей-офф НБА

Клуб из штата Огайо «Кливленд Кавальерс» стал первым коллективом, который обеспечил себе место в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Источник: Getty Images

Сегодня, 6 марта, команда из Кливленда победила «Майами Хит» со счётом 112:106. Таким образом, «Кавальерс» одержал 52-ю победу в регулярном чемпионате североамериканской лиге при всего 10 поражениях.

Напомним, самым результативным игроком матча стал центровой гостей Эдрис «Бэм» Адебайо, на счету которого дабл-дабл — 34 очка и 12 подборов. Ещё два дабл-дабла оформили баскетболисты «Кливленда» — тяжёлый форвард Эван Мобли (16 очков и 13 подборов, а также три ассиста) и разыгрывающий защитник Дариус Гарлэнд (15 очков и 10 ассистов, а также три подбора).