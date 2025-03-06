Стала известная первая команда, которая примет участие в плей-офф НБА

Напомним, самым результативным игроком матча стал центровой гостей Эдрис «Бэм» Адебайо, на счету которого дабл-дабл — 34 очка и 12 подборов. Ещё два дабл-дабла оформили баскетболисты «Кливленда» — тяжёлый форвард Эван Мобли (16 очков и 13 подборов, а также три ассиста) и разыгрывающий защитник Дариус Гарлэнд (15 очков и 10 ассистов, а также три подбора).