Тейтум заявил, что не рассматривает «Лейкерс» в качестве соперника

«Мне, конечно же, знакома история между “Лейкерс” и “Селтикс”. Однако, опираясь на собственный опыт, я хотел бы сказать, что не рассматриваю “Лейкерс” в качестве соперника, поскольку в этом сезоне мы встречались лишь дважды. Я уважаю историю нашей конкуренции и всех игроков этих команд. Для меня большая честь быть частью этого. Я уверен, что все будут ждать этот матч с нетерпением, как и каждый год», — приводит слова Тейтума портал Fadeaway World.