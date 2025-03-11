Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Оклахому» в НБА

Встреча в Оклахома-Сити завершилась со счетом 140:127 (34:32, 33:41, 34:26, 39:28) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал оформивший дабл-дабл Никола Йокич (35 очков, 18 подборов) из «Денвера». В составе соперника больше всех очков у Лугенца Дорта (26), его партнер по команде и лидер лиги по среднему количеству очков за матч Шей Гилджес-Александер набрал 25 баллов.