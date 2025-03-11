Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Оклахому» в НБА

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. «Денвер Наггетс» обыграл «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Оклахома-Сити завершилась со счетом 140:127 (34:32, 33:41, 34:26, 39:28) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал оформивший дабл-дабл Никола Йокич (35 очков, 18 подборов) из «Денвера». В составе соперника больше всех очков у Лугенца Дорта (26), его партнер по команде и лидер лиги по среднему количеству очков за матч Шей Гилджес-Александер набрал 25 баллов.
«Оклахома» проиграла впервые за восемь матчей и с 53 победами продолжает возглавлять таблицу Западной конференции. «Денвер» (42 победы) идет вторым.
Результаты других матчей игрового дня:
«Атланта» — «Филадельфия» — 132:123;
«Бостон» — «Юта» — 114:108;
«Бруклин» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 111:108;
«Майами» — «Шарлотт» — 102:105;
«Торонто» — «Вашингтон» — 119:104;
«Мемфис» — «Финикс» — 120:118;
«Хьюстон» — «Орландо» — 97:84;
«Чикаго» — «Индиана» — 121:103;
«Сан-Антонио» — «Даллас» — 129:133;
«Голден Стэйт» — «Портленд» — 130:120;
«Сакраменто» — «Нью-Йорк» — 104:133.