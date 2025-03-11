Российский баскетболист попал в сборную новичков в американской лиге NCAA

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российский баскетболист американского университета Бригама Янга (BYU) Егор Демин вошел в символическую сборную лучших новичков конференции Big 12 Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) по итогам регулярного сезона.
Всего в список лучших новичков попало пять баскетболистов.
Также, несмотря на то, что Демин не вошел ни в одну из трех общих символических сборных сезона в конференции, он удостоился почетного упоминания.
Проводящий первый сезон в лиге россиянин занимает четвертое место по среднему количеству результативных передач за матч (5,6), также в среднем он набирал 10,8 очка и совершал 3,9 подбора за игру.