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Российский баскетболист попал в сборную новичков в американской лиге NCAA

Баскетболист Демин попал в сборную новичков сезона в американской лиге NCAA.

Источник: Chris Gardner/Getty Images

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российский баскетболист американского университета Бригама Янга (BYU) Егор Демин вошел в символическую сборную лучших новичков конференции Big 12 Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) по итогам регулярного сезона.

Всего в список лучших новичков попало пять баскетболистов.

Также, несмотря на то, что Демин не вошел ни в одну из трех общих символических сборных сезона в конференции, он удостоился почетного упоминания.

Проводящий первый сезон в лиге россиянин занимает четвертое место по среднему количеству результативных передач за матч (5,6), также в среднем он набирал 10,8 очка и совершал 3,9 подбора за игру.