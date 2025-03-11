Вот что спасёт НБА. «Лейкерс» и «Бостон» в финале — это история, которую лига ждала годами

На Западе, конечно, конкуренция куда выше. Однако если «Лейкерс» подойдут к плей-офф в отличной форме, реальных соперников у них видится всего два — «Денвер Наггетс» и «Оклахома-Сити Тандер». Да, «Наггетс» остаются для «Лос-Анджелеса» настоящим криптонитом последних лет, но нынешнее состояние команды не внушает особой уверенности. Если бы не Йокич, пребывающий в исторической форме, результаты «Денвера» были бы куда скромнее.