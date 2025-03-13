«Денвер» проиграл «Миннесоте» в матче НБА, несмотря на 34 очка Йокича

Встреча, которая прошла в Денвере, завершилась победой гостей со счетом 115:95 (34:26, 23:22, 32:27, 26:20). В составе победителей больше всех очков набрал Энтони Эдвардс (29), дабл-дабл на счету Руди Гобера (11 очков, 10 подборов). У «Денвера» самым результативным стал Никола Йокич (34 очка).