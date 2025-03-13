«Денвер» проиграл «Миннесоте» в матче НБА, несмотря на 34 очка Йокича

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. «Миннесота Тимбервулвз» обыграла «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, которая прошла в Денвере, завершилась победой гостей со счетом 115:95 (34:26, 23:22, 32:27, 26:20). В составе победителей больше всех очков набрал Энтони Эдвардс (29), дабл-дабл на счету Руди Гобера (11 очков, 10 подборов). У «Денвера» самым результативным стал Никола Йокич (34 очка).
«Миннесота», одержавшая 38 побед при 29 поражениях, занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Денвер», у которого 42 победы и 24 поражения, располагается на третьей строчке.
Результаты остальных матчей дня:
«Атланта» — «Шарлотт» — 123:110;
«Бостон» — «Оклахома-Сити» — 112:118;
«Торонто» — «Филадельфия» — 118:105;
«Майами» — «Клипперс» — 104:119;
«Мемфис» — «Юта» — 122:115;
«Сан-Антонио» — «Даллас» — 126:116;
«Хьюстон» — «Финикс» — 111:104;
«Портленд» — «Нью-Йорк» — 113:114 ОТ.