Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Денвер» проиграл «Миннесоте» в матче НБА, несмотря на 34 очка Йокича

«Денвер» проиграл «Миннесоте» в матче НБА со счетом 95:115.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. «Миннесота Тимбервулвз» обыграла «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, которая прошла в Денвере, завершилась победой гостей со счетом 115:95 (34:26, 23:22, 32:27, 26:20). В составе победителей больше всех очков набрал Энтони Эдвардс (29), дабл-дабл на счету Руди Гобера (11 очков, 10 подборов). У «Денвера» самым результативным стал Никола Йокич (34 очка).

«Миннесота», одержавшая 38 побед при 29 поражениях, занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Денвер», у которого 42 победы и 24 поражения, располагается на третьей строчке.

Результаты остальных матчей дня:

«Атланта» — «Шарлотт» — 123:110;

«Бостон» — «Оклахома-Сити» — 112:118;

«Торонто» — «Филадельфия» — 118:105;

«Майами» — «Клипперс» — 104:119;

«Мемфис» — «Юта» — 122:115;

«Сан-Антонио» — «Даллас» — 126:116;

«Хьюстон» — «Финикс» — 111:104;

«Портленд» — «Нью-Йорк» — 113:114 ОТ.