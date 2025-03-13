Сколько можно «трёшек», «Бостон»? Чемпионы НБА поплатились за упрямую тактику

Лучшим в составе «Бостона» был Джейсон Тейтум — он долгое время в одиночку держал команду в игре. В третьей четверти форвард был неудержим: отвечал на рывки Гилджес-Александера, фармил очки с проходов, тащил. Но всё, как обычно, сломалось в четвёртой. Он снова куда-то пропал. Это уже становится тенденцией — такие же провалы были в матчах с «Кливлендом» и «Денвером». Если бы Тейтум сохранял свой уровень в концовках, его имя звучало бы громче в гонке за MVP. Но пока этого нет. Возможно, дело в его усталости — к четвёртой четверти он часто выглядит выжатым. Или дело в ротации Джо Маззуллы.