Стефен Карри установил историческое достижение в НБА, первым реализовав 4000 трёхочковых

По ходу проходящего на данный момент матча с «Сакраменто Кингз» Карри реализовал рекордный трёхочковый бросок, ставший для него 4000-м в американской лиге. Ни один другой баскетболист в истории не покорял такую отметку по количеству реализованных трёхочковых.