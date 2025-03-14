Демин остался в десятке рейтинга драфта НБА 2025 года по версии ESPN

По мнению издания, баскетболиста, которому на данный момент 19 лет, в первом раунде выберет «Портленд Трэйл Блэйзерс». Если прогноз окажется верным, то выбор Демина под девятым номером станет рекордом среди российских игроков. На данный момент он принадлежит Ярославу Королеву, которого в 2005 году «Лос-Анджелес Клипперс» выбрал под 12-м номером.