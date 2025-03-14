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Демин остался в десятке рейтинга драфта НБА 2025 года по версии ESPN

Демин занял девятое место в рейтинге драфта НБА 2025 года по версии ESPN.

Источник: Chris Gardner/Getty Images

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российский защитник Университета Бригама Янга Егор Демин занял девятое место в предварительном списке выбора игроков на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года по версии ESPN.

По мнению издания, баскетболиста, которому на данный момент 19 лет, в первом раунде выберет «Портленд Трэйл Блэйзерс». Если прогноз окажется верным, то выбор Демина под девятым номером станет рекордом среди российских игроков. На данный момент он принадлежит Ярославу Королеву, которого в 2005 году «Лос-Анджелес Клипперс» выбрал под 12-м номером.

Согласно прогнозу ESPN, под первым номером клуб «Вашингтон Уизардс» выберет Купера Флэгга из Университета Дьюк.

В нынешнем сезоне Демин принял участие в 28 матчах. В среднем за матч он набирает 10,8 очка, а также делает 3,9 подбора, 5,6 передачи и 1,1 перехвата.