Дабл-дабл Йокича не спас «Денвер» от поражения в матче с «Вашингтоном»

Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась поражением хозяев со счетом 123:126 (44:30, 28:33, 23:32, 28:31). Самым результативным игроком матча стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 40 очков и 13 подборов. Также дабл-даблами отметились его одноклубники Расселл Уэстбрук (22 очка и 11 передач), Майкл Портер — младший (20 очков и 11 подборов) и баскетболист «Вашингтона» Джастин Шэмпени (16 очков и 13 подборов).