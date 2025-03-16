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Дабл-дабл Йокича не спас «Денвер» от поражения в матче с «Вашингтоном»

«Денвер» уступил «Вашингтону», Йокич оформил дабл-дабл из 40 очков и 13 подборов.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. «Денвер Наггетс» проиграл «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась поражением хозяев со счетом 123:126 (44:30, 28:33, 23:32, 28:31). Самым результативным игроком матча стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 40 очков и 13 подборов. Также дабл-даблами отметились его одноклубники Расселл Уэстбрук (22 очка и 11 передач), Майкл Портер — младший (20 очков и 11 подборов) и баскетболист «Вашингтона» Джастин Шэмпени (16 очков и 13 подборов).

«Вашингтон» (15 побед и 51 поражение) занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Денвер» (43−25) располагается на третьей строчке на Западе.

Результаты других матчей:

«Бруклин Нетс» — «Бостон Селтикс» — 113:115;

«Детройт Пистонс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 107:113;

«Мемфис Гриззлис» — «Майами Хит» — 125:91;

«Хьюстон Рокетс» — «Чикаго Буллз» — 117:114;

«Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс» — 126:119;

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Нью-Йорк Никс» — 97:94;

«Сан-Антонио Спёрс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 119:115.