Владислав Голдин: русский гигант, который ворвался в американский спорт

Но самое главное — не в цифрах и не в комбинациях. Голдин и Вульф сделали то, что «Мичигану» весь сезон не удавалось: они уничтожили соперника на щитах. Если раньше команда стабильно уступала в этой зоне, то в игре с «Мэрилендом» всё перевернулось с точностью до наоборот. 18 подборов в нападении — это ровно столько же, сколько «Мэриленд» сделал за всю игру. Этот разгром на щитах стал ключевым фактором победы — и показал, что «Мичиган» готов идти до конца.