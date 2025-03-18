Дабл-дабл Дончича помог «Лейкерс» обыграть «Сан-Антонио» в матче НБА

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лос-Анджелесе закончилась победой хозяев площадки со счетом 125:109 (32:22, 33:29, 29:24, 31:34). Самым результативным игроком встречи стал защитник «Лейкерс» Остин Ривз, набравший 30 очков, его партнер по команде Лука Дончич оформил дабл-дабл (21 очко и 14 передач). У «Спёрс» 23 очка набрал Стефон Касл.
«Лейкерс» (42 победы, 67 матчей) идут на четвертом месте в таблице Западной конференции, где «Сан-Антонио» (28 побед, 67 игр) располагается на 13-й позиции.
Результаты других матчей:
«Нью-Йорк Никс» — «Майами Хит» — 116:95;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Индиана Пэйсерс» — 130:132 OT;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Детройт Пистонс» — 81:127;
«Хьюстон Рокетс» — «Филадельфия Сиксерс» — 144:137 OT;
«Юта Джаз» — «Чикаго Буллз» — 97:111;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Денвер Наггетс» — 105:114;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Вашингтон Уизардс» — 112:97;
«Сакраменто Кингз» — «Мемфис Гриззлис» — 132:122;
«Финикс Санз» — «Торонто Рэпторс» — 129:89.