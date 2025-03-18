Дабл-дабл Дончича помог «Лейкерс» обыграть «Сан-Антонио» в матче НБА

Встреча в Лос-Анджелесе закончилась победой хозяев площадки со счетом 125:109 (32:22, 33:29, 29:24, 31:34). Самым результативным игроком встречи стал защитник «Лейкерс» Остин Ривз, набравший 30 очков, его партнер по команде Лука Дончич оформил дабл-дабл (21 очко и 14 передач). У «Спёрс» 23 очка набрал Стефон Касл.