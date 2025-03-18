Кириленко назвал самого готового к выступлению в НБА россиянина

«Очень рад за Влада. Из всех наших игроков, выступающих сейчас в американском студенческом баскетболе, он, на мой взгляд, самый солидный, заматеревший и находящийся в прайм-тайме. Влад по праву забрал приз лучшего игрока в своей конференции и попал в символическую пятерку. На сегодняшний день среди всех россиян это самый готовый к НБА игрок. Уверен, что на предстоящем драфте клубы будут пристально следить за ним. Единственное — позиция центрового является самой тяжелой и неблагодарной. Особенно сейчас, когда все играют small ball — главное бежать и бросать. Голдин же более фундаментальный, надежный центровой.



Обязательно буду следить и болеть за него. Очень хочется, чтобы у Влада все получилось, чтобы он попал в хорошую команду к правильному тренеру, который грамотно ввел бы его в состав. Уверен, что он может быть полезным для любого клуба НБА», — цитирует Кириленко пресс-служба РФБ.