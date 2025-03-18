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Кириленко назвал самого готового к выступлению в НБА россиянина

Президент Федерации баскетбола России Андрей Кириленко назвал российского баскетболиста, который готов к выступлению в НБА.

Источник: РИА "Новости"

«Очень рад за Влада. Из всех наших игроков, выступающих сейчас в американском студенческом баскетболе, он, на мой взгляд, самый солидный, заматеревший и находящийся в прайм-тайме. Влад по праву забрал приз лучшего игрока в своей конференции и попал в символическую пятерку. На сегодняшний день среди всех россиян это самый готовый к НБА игрок. Уверен, что на предстоящем драфте клубы будут пристально следить за ним. Единственное — позиция центрового является самой тяжелой и неблагодарной. Особенно сейчас, когда все играют small ball — главное бежать и бросать. Голдин же более фундаментальный, надежный центровой.

Обязательно буду следить и болеть за него. Очень хочется, чтобы у Влада все получилось, чтобы он попал в хорошую команду к правильному тренеру, который грамотно ввел бы его в состав. Уверен, что он может быть полезным для любого клуба НБА», — цитирует Кириленко пресс-служба РФБ.

Влад Голдин стал победителем и лучшим игроком плей-офф конференции Big Ten. В финальном матче команда российского центрового Michigan Wolverines со счетом 59:53 обыграла Wisconsin Badgers.