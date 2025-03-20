«Лейкерс» обыграли «Денвер» в матче НБА благодаря 31 очку Дончича

Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась победой хозяев со счетом 120:108 (46:29, 27:30, 32:18, 15:31). Самым результативным баскетболистом встречи стал словенский защитник «Лейкерс» Лука Дончич, в активе которого 31 очко. Для него эта игра стала 200-й в НБА с 30 и более набранными очками. В составе «Денвера» дабл-дабл оформил Аарон Гордон (26 очков + 11 подборов).