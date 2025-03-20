«Лейкерс» обыграли «Денвер» в матче НБА благодаря 31 очку Дончича

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» дома выиграл у «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась победой хозяев со счетом 120:108 (46:29, 27:30, 32:18, 15:31). Самым результативным баскетболистом встречи стал словенский защитник «Лейкерс» Лука Дончич, в активе которого 31 очко. Для него эта игра стала 200-й в НБА с 30 и более набранными очками. В составе «Денвера» дабл-дабл оформил Аарон Гордон (26 очков + 11 подборов).
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс пропустил шестой матч подряд из-за травмы.
«Лейкерс» выиграли третий матч подряд, команда из Лос-Анджелеса с 43 победами и 25 поражениями занимает третье место в Западной конференции, где «Денвер» идет на четвертой строчке с 44 победами и 26 поражениями.
В следующем матче «Лейкерс» примут «Милуоки Бакс», а «Денвер» в гостях сыграет с «Портленд Трэйл Блэйзерс».
Другие результаты дня:
«Индиана Пэйсерс» — «Даллас Маверикс» — 135:131 (33:21, 35:36, 22:34, 45:40);
«Орландо Мэджик» — «Хьюстон Рокетс» — 108:116 (23:28, 29:28, 20:32, 36:28);
«Майами Хит» — «Детройт Пистонс» — 113:116 (32:22, 28:36, 33:30, 20:28);
«Миннесота Тимбервулвз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 115:119 (30:24, 31:38, 30:34, 24:23);
«Оклахома-Сити Тандер» — «Филадельфия Севенти Сиксерс» — 133:100 (42:26, 28:30, 33:18, 30:26);
«Сан-Антонио Спёрс» — «Нью-Йорк Никс» — 120:105 (29:20, 38:23, 16:29, 37:33);
«Юта Джаз» — «Вашингтон Уизардс» — 128:112 (31:35, 33:28, 33:25, 31:24);
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Мемфис Гриззлис» — 115:99 (38:29, 33:29, 25:31, 19:10).
«Сакраменто Кингз» — «Кливленд Кавальерс» — 123:119 (15:22, 32:34, 43:32, 33:31);
«Финикс Санс» — «Чикаго Буллз» — 127:121 (31:22, 32:29, 36:33, 28:37).