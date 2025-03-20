Все забыли о «Кливленде»? Пора взглянуть на их перспективы в плей-офф

Недавно с похожей критикой в адрес СМИ выступил Леброн Джеймс, а затем и вовсе жёстко ответил Стивену Эй Смиту за слова о своём сыне. Что можно услышать на таких каналах, как ESPN, FOX и TNT, когда речь заходит о баскетболе? «Лейкерс», Леброн Джеймс, Лука Дончич, «второе дыхание» Стефена Карри после перехода Джимми Батлера, а в завершение — разговоры о том, что Кевину Дюранту пора задуматься о завершении карьеры. Если в этот день нет очередной драмы с Западного побережья, можно услышать что-то и про «Бостон», хотя «Селтикс» редко становятся центром главной дискуссии дня (и, думаю, их игрокам это только на руку).