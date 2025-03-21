Сын Леброна сделал это! Набрал рекордные очки в НБА и встал в ряд с легендой «Лейкерс»

Джеймс-младший ощутимо прибавляет в уверенности. Если изначально он терялся под давлением, долго думал над решениями и не справлялся с защитой, то теперь играет намного смелее. В одном из моментов он остался один на один с самим Яннисом Адетокунбо — и вместо того, чтобы отдать пас назад, полез в проход. Да, бросок не залетел, но суть не в этом. Важен сам факт, что он не испугался. Бронни позже прокомментировал эпизод лаконично: «Может, на мне сфолили, может, нет. Я просто хотел забить».