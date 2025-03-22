«Финикс» обыграл «Кливленд» в матче НБА

Встреча прошла в Финиксе и завершилась победой хозяев со счетом 123:112 (35:34, 27:17, 36:28, 25:33). Самым результативным баскетболистом встречи стал форвард «Санз» Кевин Дюрант, набравший 42 очка, а его одноклубник Девин Букер оформил дабл-дабл (17 очков + 10 передач). У «Кливленда» 18 очков набрал Дариус Гарленд, а Эван Мобли оформил дабл-дабл (16 очков + 12 подборов).