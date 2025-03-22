«Финикс» обыграл «Кливленд» в матче НБА

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Лидер Восточной конференции «Кливленд Кавальерс» потерпел четвертое поражение подряд, уступив в гостях клубу «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Финиксе и завершилась победой хозяев со счетом 123:112 (35:34, 27:17, 36:28, 25:33). Самым результативным баскетболистом встречи стал форвард «Санз» Кевин Дюрант, набравший 42 очка, а его одноклубник Девин Букер оформил дабл-дабл (17 очков + 10 передач). У «Кливленда» 18 очков набрал Дариус Гарленд, а Эван Мобли оформил дабл-дабл (16 очков + 12 подборов).
Клуб «Кливленд Кавальерс» с 56 победами и 14 поражениями продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции. «Финикс» с 34 победами и 37 поражениями занимает 10-е место в Западной конференции.
Результаты других матчей:
«Вашингтон Уизардс» — «Орландо Мэджик» — 105:120;
«Майами Хит» — «Хьюстон Рокетс» — 98:102;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 134:93;
«Оклахома-Сити Тандер» — «Шарлотт Хорнетс» — 141:106;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Филадельфия Севенти Сиксерс» — 128:120;
«Даллас Маверикс» — «Детройт Пистонс» — 123:117;
«Юта Джаз» — «Бостон Селтикс» — 99:121;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Денвер Наггетс» — 128:109;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Мемфис Гриззлис» — 128:108.