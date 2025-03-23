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Команды Дёмина и Голдина прошли в ⅛ финала «Мартовского безумия» NCAA

В Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) стартовал плей-офф.

Источник: Getty Images

Команда университета Бригама Янга (BYU), за которую выступает россиянин Егор Дёмин, встречалась с «Висконсин Бэджерс» и победила со счётом 91:89. Таким образом, BYU пробился в третий раунд «Мартовского безумия».

Дёмин провёл на паркете 30 минут и за это время набрал 11 очков, совершил восемь подборов и отдал восемь результативных передач. Также в его активе один перехват. В ⅛ финала «Мартовского безумия» команда Бригама Янга встретится с победителем поединка между Колледжем Святой Марии и «Алабама Кримсон Тайд».

Кроме того, команда «Мичиган Вулверинз», в составе которой выступает российский центровой Владислав Голдин, одержала победу над «Техас Эджис» с результатом 91:79. Голдин, вышедший на площадку в стартовом составе, продемонстрировал впечатляющую игру, оформив дабл-дабл из 23 очков и 12 подборов. Кроме того, он также блеснул защитными навыками, сделав три блок-шота. Следующим соперником «Росомах» в ⅛ финала станет команда «Оберн Тайгерс».