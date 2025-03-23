Команды Дёмина и Голдина прошли в ⅛ финала «Мартовского безумия» NCAA

Дёмин провёл на паркете 30 минут и за это время набрал 11 очков, совершил восемь подборов и отдал восемь результативных передач. Также в его активе один перехват. В ⅛ финала «Мартовского безумия» команда Бригама Янга встретится с победителем поединка между Колледжем Святой Марии и «Алабама Кримсон Тайд».