Стал известен заработок Егора Дёмина в NCAA

NIL — специальная система, применяемая в студенческом баскетболе в Северной Америке с этого сезона. По новым правилам студенческого спорта, благодаря политике имени, изображения и сходства (NIL), спортсмены могут начинать зарабатывать на рекламных контрактах и раскрутке личного бренда ещё до перехода в профессиональный спорт.