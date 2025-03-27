Леброн, тебе 40, а ты все еще делаешь это! «Лейкерс» на твоих плечах

За 42 секунды до финальной сирены Халибёртон забил с фолом и снова вывел «Пэйсерс» вперёд — 119:118. В следующем владении «Лейкерс» промахнулись, однако и «Индиана» не смогла закрепить своё преимущество. Последнее слово осталось за «озёрниками»: Лука Дончич атаковал с дистанции, мяч отскочил от кольца, но Леброн Джеймс оказался именно там, где нужно, и добил его в корзину одновременно с финальной сиреной. Победа вырвана буквально из когтей соперника.