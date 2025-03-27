«Денвер» обыграл «Милуоки» в матче НБА

Встреча прошла в Денвере и завершилась победой хозяев со счетом 127:117 (38:27, 29:37, 33:28, 27:25). Самым результативным баскетболистом встречи стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокича, который оформил трипл-дабл (39 очков + 10 подборов + 10 передач). Его одноклубники Майкл Портер (23 очка + 10 подборов) и Кристиан Браун (19 очков + 10 подборов) оформили дабл-даблы. В составе «Милуоки» 26 очков набрал Брук Лопес.