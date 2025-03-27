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«Денвер» обыграл «Милуоки» в матче НБА

Трипл-дабл Йокича принес «Денверу» победу над «Милуоки» в матче НБА.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. «Денвер Наггетс» обыграл «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Денвере и завершилась победой хозяев со счетом 127:117 (38:27, 29:37, 33:28, 27:25). Самым результативным баскетболистом встречи стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокича, который оформил трипл-дабл (39 очков + 10 подборов + 10 передач). Его одноклубники Майкл Портер (23 очка + 10 подборов) и Кристиан Браун (19 очков + 10 подборов) оформили дабл-даблы. В составе «Милуоки» 26 очков набрал Брук Лопес.

Йокич провел первый матч после восстановления от травмы лодыжки. Серб стал четвертым баскетболистом в истории НБА, который оформил 30 трипл-даблов за один сезон.

«Денвер» (46 побед, 28 поражений) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Милуоки» (40−32) располагается на шестой строчке на Востоке.

В другом матче регулярного сезона «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл в гостях «Индиану Пэйсерс» — 120:119 (28:33, 40:22, 27:37, 25:27). Леброн Джеймс оформил дабл-дабл (13 очков + 13 подборов), а другой баскетболист «Лейкерс» Лука Дончич стал самым результативным игроком матча, набрав 34 очка.

Результаты других матчей:

«Филадельфия Севенти Сиксерс» — «Вашингтон Уизардс» — 114:119 (29:45, 29:22, 27:30, 29:22);

«Бруклин Нетс» — «Торонто Рэпторс» — 86:116 (18:32, 27:30, 23:31, 18:23);

«Нью-Йорк Никс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 113:126 (33:20, 22:34, 29:40, 29:32);

«Финикс Санс» — «Бостон Селтикс» — 102:132 (38:42, 16:31, 27:35, 21:24).