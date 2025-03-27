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Леброн Джеймс ответил, подписал ли контракт с Nike из-за Майкла Джордана

40-летний звёздный форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий команду «Лос-Анджелес Лейкерс», ответил, подписал ли он контракт с компанией Nike из-за легендарного победителя лиги Майкла Джордана.

Источник: Getty Images

«Все думают, будто я подписал контракт с Nike из-за Майкла Джордана. Нет, чёрт возьми. Я выбрал Nike, потому что они дали мне $ 90 млн на семь лет», — сказал Леброн в подкасте The Pat McAfee Show.

Незадолго до лотереи драфта НБА, которая прошла 22 мая 2003 года, Джеймс нанял агента Аарона Гудвина и собрал пресс-конференцию, на которой объявил, что станет профессионалом. Вскоре он заключил с Nike семилетний контракт на сумму $ 90 млн с бонусом за подписание в размере $ 10 млн. Это гораздо больше, чем суммы первых контрактов Майкла Джордана, Шакила О’Нила и гольфиста Тайгера Вудса.