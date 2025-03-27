Леброн Джеймс ответил, подписал ли контракт с Nike из-за Майкла Джордана

Незадолго до лотереи драфта НБА, которая прошла 22 мая 2003 года, Джеймс нанял агента Аарона Гудвина и собрал пресс-конференцию, на которой объявил, что станет профессионалом. Вскоре он заключил с Nike семилетний контракт на сумму $ 90 млн с бонусом за подписание в размере $ 10 млн. Это гораздо больше, чем суммы первых контрактов Майкла Джордана, Шакила О’Нила и гольфиста Тайгера Вудса.