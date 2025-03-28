НБА и FIBA рассматривают создание лиги в Европе

В четверг комиссар НБА Адам Сильвер и генеральный секретарь FIBA Андреас Загклис провели пресс-конференцию в Нью-Йорке, на которой рассказали о планах сотрудничества. Функционеры отметили, что все еще далеко от завершения, и не назвали никаких сроков создания самой лиги, однако организации готовы взять на себя несколько обязательств. Сильвер сказал, что лига, скорее всего, будет иметь европейские или международные правила, включая игровое время 40 минут, и будет по духу больше похожа на европейский, а не на американский продукт. При этом в лиге будет установлен лимит зарплат. Сильвер сказал, что цель, как и в НБА, состоит в том, чтобы любая команда, участвующая в соревновании, имела справедливые шансы на победу. Сильвер добавил, что лига будет состоять из 16 команд, в которой будет 12 постоянных участников. Оставшиеся четыре места будут открыты для команд со всей Европы. На текущий момент в Европе проводятся турниры под эгидой двух организаций — Евролиги и FIBA.