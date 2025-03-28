НБА и FIBA рассматривают создание лиги в Европе

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и Международная федерация баскетбола (FIBA) официально начали процесс изучения вопроса о создании новой профессиональной лиги в Европе, которая будет конкурировать с Евролигой.
В четверг комиссар НБА Адам Сильвер и генеральный секретарь FIBA Андреас Загклис провели пресс-конференцию в Нью-Йорке, на которой рассказали о планах сотрудничества. Функционеры отметили, что все еще далеко от завершения, и не назвали никаких сроков создания самой лиги, однако организации готовы взять на себя несколько обязательств. Сильвер сказал, что лига, скорее всего, будет иметь европейские или международные правила, включая игровое время 40 минут, и будет по духу больше похожа на европейский, а не на американский продукт. При этом в лиге будет установлен лимит зарплат. Сильвер сказал, что цель, как и в НБА, состоит в том, чтобы любая команда, участвующая в соревновании, имела справедливые шансы на победу. Сильвер добавил, что лига будет состоять из 16 команд, в которой будет 12 постоянных участников. Оставшиеся четыре места будут открыты для команд со всей Европы. На текущий момент в Европе проводятся турниры под эгидой двух организаций — Евролиги и FIBA.
«Баскетбол — спорт номер два в Европе. Он широко популярен. Сотни миллионов болельщиков. Примерно 15% игроков в НБА сейчас — из Европы. Пять из шести последних MVP были европейцами. Но, как мне кажется, существует огромный разрыв между интересом к этому виду спорта и развитием лиги в Северной Америке. Мы получили очень положительный ответ от рынка. Будь то от медиа-партнеров, будь то от опроса болельщиков, которые мы проводили, обсуждений непосредственно с FIBA, рекламными агентствами и другими клубами в Европе, некоторые из которых также с энтузиазмом восприняли потенциальную возможность показывать более высокий уровень для баскетбольных болельщиков в Европе», — приводит слова Сильвера ESPN.
Загклис сказал, что он и другие представители FIBA продолжат общаться с командами о возможности сотрудничества с НБА.
«Мы собираемся провести полный спектр обсуждений. Я хочу четко обозначить открытость нашей позиции, по крайней мере, если говорить о FIBA сейчас, в отношении этих обсуждений. Это очень важно, что мы ведем эти разговоры для наших болельщиков, для развития и роста нашего спорта. Это не значит, что это происходит в ущерб другим заинтересованным сторонам. На самом деле это попытка поднять уровень европейского баскетбола для всех», — сказал представитель международной федерации.
Сильвер отметил, что часть дискуссий о создании новых команд сводятся к тому, чтобы НБА определила конкретные города в Европе, которые станут частью новой лиги, и создала в них объекты уровня североамериканского турнира. «Мы рассматриваем существующую инфраструктуру арен в Европе, — сказал Сильвер. — Хотя при этом я бы отметил, что одна из возможностей здесь — это потенциальное строительство современных арен. Мы видим в этом шанс: стимулировать партнеров, потенциальных владельцев команд или, возможно, уже существующие клубы — модернизировать свои объекты или строить новые. Кроме того, мы, конечно, обращаем внимание на размер городов. Некоторые европейские города хорошо известны в США, они являются медиа-центрами, промышленными столицами — это тоже важно. Но в Европе есть и настоящие очаги баскетбольной культуры… Здесь огромный интерес к нашему виду спорта».