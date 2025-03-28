За такое можно получить в нос. Хейтер метил в Леброна, а попал сам в себя

Ирония в том, что Смит начал свою речь с попыток убедить всех, что он избегает острых тем о Леброне, однако тут же сам наступил на эти грабли. Он подчеркнул, что никогда не обвинял Джеймса за пропуск церемонии Коби или игнорирование введения Дуэйна Уэйда в Зал славы. Проблема в том, что хотя бы одно из этих утверждений оказалось наглой неправдой.