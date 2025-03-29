Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» разгромить «Юту» в матче НБА

Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счетом 129:93 (26:15, 31:32, 29:18, 43:28). Самым результативным игроком матча стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 14 подборов. В концовке второй четверти баскетболист отметился дальним попаданием со своей половины площадки под сирену. У гостей 20 очков набрал Коллин Секстон, дабл-дабл оформил Кайл Филиповски (18 очков, 13 подборов).