Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» разгромить «Юту» в матче НБА

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. «Денвер Наггетс» нанес разгромное поражение «Юте Джаз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счетом 129:93 (26:15, 31:32, 29:18, 43:28). Самым результативным игроком матча стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 14 подборов. В концовке второй четверти баскетболист отметился дальним попаданием со своей половины площадки под сирену. У гостей 20 очков набрал Коллин Секстон, дабл-дабл оформил Кайл Филиповски (18 очков, 13 подборов).
«Денвер» (47 побед и 28 поражений) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Юта» (16−59) располагается на последней, 15-й строчке. Команда потерпела пятое поражение подряд.
Результаты других матчей:
«Детройт Пистонс» — «Кливленд Кавальерс» — 133:122;
«Бруклин Нетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 100:132;
«Торонто Рэпторс» — «Шарлотт Хорнетс» — 108:97;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 95:111;
«Милуоки Бакс» — «Нью-Йорк Никс» — 107:116;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Финикс Санз» — 124:109.