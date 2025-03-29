Отставка в НБА — никто не ожидал такого поворота. Экс-игрок Единой лиги теперь у руля

И вот теперь, за несколько недель до плей-офф, Дженкинса внезапно убирают. Смелый шаг? Скорее, странный. Это решение заставляет задуматься: не скрывается ли за увольнением нечто большее, чем просто спортивные итоги? В кулуарах уже шепчутся о внутренней кухне клуба: конфликты, личные разногласия, а может, даже проблемы со здоровьем. Ситуация напоминает громкие дела прошлого, но даже там редко срывали стоп-кран так резко. Скандал, драма или нечто большее — кто знает? Однако одно очевидно: запахло чем-то серьёзным.