«Лейкерс» обыграли «Хьюстон» в матче НБА

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Хьюстон Хорнетс» в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась победой хозяев со счетом 104:98 (16:19, 32:29, 34:29, 22:21). В составе «Лейкерс» по 20 очков набрали Лука Дончич, Дориан Финни-Смит и Гэйб Винсент, а Леброн Джеймс — 16. У «Хьюстона» 20 очков набрал Амен Томпсон, а Джабари Смит оформил дабл-дабл (15 очков + 11 подборов).
«Хьюстон», одержав 49 побед и 27 поражений, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, где «Лейкерс» располагаются на четвертой позиции с 46 победами и 29 поражениями.
В следующем матче «Хьюстон» примет «Юту Джаз» в ночь на 3 апреля по московскому времени, а «Лейкерс» в ночь на 4 апреля дома сыграют с «Голден Стэйт Уорриорз».
Результаты других матчей:
«Вашингтон Уизардс» — «Майами Хит» — 94:120 (23:36, 24:22, 28:34, 19:28); «Индиана Пэйсерс» — «Сакраменто Кингз» — 111:109 (27:28, 27:32, 27:26, 30:23); «Орландо Мэджик» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 87:96 (28:22, 19:23, 19:24, 21:27); «Шарлотт Хорнетс» — «Юта Джаз» — 110:106 (28:21, 26:26, 26:31, 30:28); «Мемфис Гриззлис» — «Бостон Селтикс» — 103:117 (32:25, 29:41, 24:26, 18:25); «Оклахома-Сити Тандер» — «Чикаго Буллз» — 145:117 (29:18, 45:22, 40:34, 31:43); «Даллас Маверикс» — «Бруклин Нетс» — 109:113 (29:25, 34:33, 24:26, 22:29).