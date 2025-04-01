«Лейкерс» обыграли «Хьюстон» в матче НБА

Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась победой хозяев со счетом 104:98 (16:19, 32:29, 34:29, 22:21). В составе «Лейкерс» по 20 очков набрали Лука Дончич, Дориан Финни-Смит и Гэйб Винсент, а Леброн Джеймс — 16. У «Хьюстона» 20 очков набрал Амен Томпсон, а Джабари Смит оформил дабл-дабл (15 очков + 11 подборов).