Еще один серый кардинал в обмене Луки? Откровения экс-сотрудника «Далласа» и новый скандал

Бывший сотрудник клуба Гэвин Маллой не стал молчать и в социальных сетях обрушился на Кьюбана, заявив, что тот заслуживает «изгнания из Далласа» за свою роль в этой сделке. Ответ Кьюбана был не менее дерзким: он напомнил Маллою о щедрых бонусах и зарплате, которые тот получал в годы успеха команды, и обвинил его в лицемерии. «Ты не жаловался, когда деньги капали на твой счёт», — отрезал Кьюбан в комментариях. То, что началось как личная перепалка, быстро вылилось в громкий скандал и подлило масла в огонь обсуждений о будущем «Маверикс».