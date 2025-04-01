НБА дисквалифицировала пятерых игроков за потасовку во время матча

Инцидент произошел 31 марта. Стычка началась во второй четверти при счете 39:29 в пользу «Пистонс». Перед этим Стюарт получил технический фол, сильно толкнув Дивинченцо после свистка, а Холланд нарушил правила, выбив мяч из рук Рида. Между Холландом и Ридом началась перепалка, в которую вмешался Дивиченцо, и вскоре все десять игроков на площадке, а также несколько тренеров присоединились к потасовке.