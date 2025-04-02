Никола Йокич: величие, которое мир принимает за скуку

Ещё одним важным аспектом остаётся его влияние за пределами баскетбольной площадки. Настоящие великие игроки оставляют след не только в статистике и титульных достижениях, но и в культуре. Шак стал лицом целой эпохи, Хаким популяризировал баскетбол далеко за пределами США, Карим был и остаётся важной фигурой не только в спорте, но и в социальных вопросах. Йокич же, напротив, не стремится к этому. Он избегает излишнего внимания, не участвует в крупных рекламных кампаниях, не строит личный бренд и явно не заинтересован в публичности. Это часть его личности, которая вызывает уважение, однако в то же время может затруднять его признание в качестве глобального символа.