НБА помнит его как снайпера, но забывает как неудачника — и вот за что

Но, если быть честным, Мело всегда играл под номером один — для себя. Его карьера — это история человека, который упорно отказывался меняться ради команды. Играть без мяча? Нет, это не про него. Выполнять черновую работу? Слишком скучно. Быть лидером, который объединяет? Тоже мимо. Помните его эпопею в «Хьюстоне»? Когда его попросили выйти со скамейки, он воспринял это как личное оскорбление, и уже через 10 матчей клуб попрощался с ним. Такой подход оставляет след, но не всегда тот, который приводит в Зал славы.