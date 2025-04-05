НБА оштрафовала игрока за жест стрелка

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) оштрафовала на 75 тысяч долларов игрока «Мемфис Гриззлис» Джа Моранта за неподобающие жесты на игровой площадке, сообщается на сайте организации.
Морант дважды продемонстрировал жест стрелка, прицеливаясь из воображаемого оружия, 3 апреля во время матча «Мемфиса» против «Майами Хит» (110:108). Ранее НБА уже предупреждала защитника, что данный жест может быть истолкован в негативном ключе.
В 2023 году НБА дисквалифицировала Моранта на восемь матчей за то, что он в состоянии алкогольного опьянения позировал с пистолетом в руке в ночном клубе, транслируя это в соцсетях. Баскетболист в связи с инцидентом принял участие в программе психологической реабилитации, но два месяца спустя вновь показал пистолет во время прямого эфира в социальной сети. Тогда Морант был отстранен на 25 игр регулярного чемпионата сезона-2023/24 с удержанием заработной платы.