Особый цинизм. Легендарного тренера НБА унизили — и сделали это нарочито дерзко

Особый цинизм ситуации в том, что Портной высказывался в Сан-Антонио — городе, где Поповича чтят как икону. Здесь его ценят не только за пять чемпионских титулов, но и за то, как эти победы были завоёваны. Под его руководством «Спёрс» превратились в эталон командного баскетбола, где важнее система, чем звёздный статус игроков. Однако Портной, как обычно, не стал углубляться в детали: по его словам, с Тони Паркером, Тимом Данканом и Ману Джинобили любой тренер бы побеждал. Этот аргумент из разряда «везёт сильнейшим» давно стал любимой мантрой критиков, которые упрощают успех до набора звёздных имён. Однако если дело только в составе, то почему другие команды с топ-составами годами тонут в неудачах? Портной, похоже, об этом задуматься не успел — ведь гораздо проще бросить громкую фразу и сорвать хайп.