Они что, сошли с ума? Йокич готовился к плей-офф НБА, а ему подложили свинью

Теперь всё внимание приковано к Николе Йокичу. Сербский гений, вокруг которого строилось всё в Колорадо, стал ключевой фигурой, от которой зависят и успех в плей-офф, и будущее франшизы. Пока он хранит молчание об отставке Мэлоуна, но их связь — почти семейная — давно известна всем. Именно Мэлоун дал Йокичу свободу, доверие и возможность стать тем, кем он является сегодня — трёхкратным MVP и лидером чемпионской команды. Потеря такого наставника в разгар сезона может вызвать у Николы вопросы о том, куда движется клуб. Если он почувствует, что принципы, сделавшие его и «Наггетс» успешными, больше не в приоритете, последствия могут быть непредсказуемыми.