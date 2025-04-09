Пиковая дата: под каким номером на драфте НБА выберут Егора Демина

— На драфте все сводится к простой формуле, — отметил «Известиям» многолетний представитель Демина — агент BDA Sports Алексей Карванен. — Кто будет выбирать на драфте первым, вторым, третьим и так далее. То есть речь про очередность выбора в лотерее и какая позиция будет нужна каждому конкретному клубу. Если вы заметили, то на матчах и даже тренировках BYU регулярно присутствовал Денни Эйндж (президент по баскетбольным операциям «Юты»), приходил Стив Керр (главный тренер «Голден Стэйт»), другие известные персоны из мира баскетбола и не только, скауты клубов НБА. Поэтому не удивлюсь, если Егора возьмут очень высоко, потому что какой-то клуб, выбирающий в начале лотереи, будет остро нуждаться в разыгрывающем. Понятно, что у Егора есть небольшие проблемы с процентом реализации трехочковых. Однако на это закрывают глаза, потому что понимают, что это все нарабатывается. Но мало у кого в мире есть такой дар плеймейкера, как у Егора. И это при росте 204 см. Со своим баскетбольным IQ Егор не затерялся бы сейчас ни в одном клубе НБА. Вопрос только в том, какую задачу ставит перед собой организация, которая будет выбирать на драфте.