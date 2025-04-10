Он бежал от войны и должен был украсить НБА, но проиграл бюрократам. Как так вышло?

Путь Хамана к NCAA начался далеко за пределами США — и даже за пределами баскетбольных площадок Дьюка. Ему было всего 13, когда его семья, спасаясь от гражданской войны, бежала из Южного Судана в Уганду. Баскетбол был для него не больше чем дворовым развлечением, пока однажды его не заметил Луол Денг — бывшая звезда НБА, взявшаяся поднимать южно-суданскую сборную. Денг сразу разглядел в мальчишке уникальное сочетание габаритов и умения учиться. Так началась история: сначала академия NBA Africa, затем сборная Южного Судана и Олимпиада-2024, а дальше — приглашение в Дьюк.