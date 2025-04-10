А кто является Овечкиным в истории НБА? У легендарного немца много схожего с Александром!

Похожая история у Дирка Новицки. Первые четыре года своей карьеры он провёл в немецком «Вюрцбурге» — команде родного города, — а в 1998 году перебрался в «Даллас Маверикс», где и выступал до самого завершения карьеры в 2019-м. В «Далласе» далеко не каждый сезон был сильный состав, и Дирком интересовались многие клубы. Но для Новицки преданность значила больше, чем погоня за титулами. Он не прыгал из команды в команду, как это стало привычным в НБА.