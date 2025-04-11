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Тоже устали от клоунады Моранта? Талант Джа не перевешивает токсичность его репутации

НБА давала ему шансы, но он снова сорвался. Что дальше?

Источник: Getty Images

Похоже, Джа Морант окончательно запутался в собственном перформансе и не может решить, кем он хочет быть — хорошим баскетболистом или главным провокатором НБА. В игре с «Миннесотой» он повторил жест, который уже стал причиной обсуждений — что-то похожее на празднование с воображаемой гранатой. Это выглядело так преувеличенно, что оставаться незамеченным было просто невозможно.

И это спустя всего несколько дней после того, как лига уже выписала ему штраф в $ 75 тыс. за симуляцию стрельбы из пальцев. Так называемые «finger guns» против «Сакраменто» и «Майами» уже вызвали волну обсуждений, но Морант, похоже, решил поднять ставки и перейти на новый уровень в своей, мягко говоря, неоднозначной игре.

Контекст здесь говорит сам за себя. Морант — без вопросов один из самых ярких игроков своего времени, однако его репутация — это сплошное минное поле. Скандалы преследуют его по пятам: дисквалификация на восемь матчей за видео с пистолетом в ночном клубе, затем ещё одно видео с оружием — на этот раз в машине, что стоило ему 25 матчей. А ещё обвинения в нападении на подростка, инцидент с лазером, якобы направленным на соперников, и другие истории, которые вряд ли добавляют блеска его карьере. Пусть все эти эпизоды не привели к юридическим последствиям, но каждый из них оставил жирный след на его имени.

На фоне всей этой истории любое движение Моранта на паркете теперь рассматривается под микроскопом. НБА ясно дала понять: празднования — это часть культуры лиги, однако они не должны пересекать черту, за которой начинаются отсылки к насилию или угрозам. Подобные жесты Джа — прямая дорога в зону риска, особенно когда у игрока за плечами уже есть скандальная история, связанная с реальным оружием. Для лиги это выглядит как провокация, независимо от того, как сам Морант это оправдывает.

Сам Джа реагирует в своём фирменном стиле: уверенно и с вызовом. Он утверждает, что остаётся собой, «блокирует шум» и выражает свои мысли через движения на площадке. «Я говорю миру то, что хочу сказать, и не слушаю обратный шум», — заявляет он. Однако в этом и кроется проблема: его слова сегодня звучат вразрез с теми извинениями и обещаниями, которые он давал ещё год назад, когда говорил, что готов меняться и учиться на своих ошибках. Теперь же его действия с очевидными отсылками к оружию вызывают не только вопросы, но и вполне обоснованное разочарование.

Статистика Моранта в этом сезоне слегка просела: 23,3 очка и 7,3 передачи за игру — показатели, которые, хоть и не провальные, явно ниже его прежнего уровня. «Мемфис» из последних сил цепляется за шестое место на Западе, а травмы и нестабильный состав только повышают цену каждой победы. В такой ситуации лидер обязан не только тянуть команду на паркете, но и быть примером за его пределами. Однако вместо этого поведение Моранта работает в обратном направлении: вместо обсуждения игры партнёрам и тренерам приходится оправдываться за очередной скандал с его участием.

И это не просто случайный сбой или единичный эпизод. Это целая череда сигналов, которые Морант подаёт уже два года подряд. Самое тревожное в том, что он прекрасно понимает, как его действия воспринимаются окружающими. Защитник видел последствия своих поступков, он знает, где пролегает граница. Но вместо того, чтобы остановиться, он продолжает играть с огнём, будто намеренно проверяя, насколько далеко можно зайти.

НБА умеет давать второй шанс. История лиги полна примеров игроков, которые смогли переписать своё прошлое и восстановить репутацию. Аллен Айверсон — ярчайший пример: его молодость была бурной, полной скандалов, но в конечном итоге он смог сконцентрироваться на игре и войти в число легенд. Однако ключ к такому пути — это готовность меняться. Не через громкие заявления, а через реальные поступки.

У Моранта ещё есть время исправить курс. Но если он продолжит цепляться за старые привычки и жесты, которые только поднимают тень его скандального прошлого, то этот таймер может истечь быстрее, чем он думает. Тут дело даже не в том, как на это реагируют лига или фанаты. Главный вопрос — сколько ещё его команда, тренеры и франшиза будут терпеть ситуацию, в которой лидер отвлекает всех от главного — игры и побед.

Артемий Берстенев