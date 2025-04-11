Тоже устали от клоунады Моранта? Талант Джа не перевешивает токсичность его репутации

Контекст здесь говорит сам за себя. Морант — без вопросов один из самых ярких игроков своего времени, однако его репутация — это сплошное минное поле. Скандалы преследуют его по пятам: дисквалификация на восемь матчей за видео с пистолетом в ночном клубе, затем ещё одно видео с оружием — на этот раз в машине, что стоило ему 25 матчей. А ещё обвинения в нападении на подростка, инцидент с лазером, якобы направленным на соперников, и другие истории, которые вряд ли добавляют блеска его карьере. Пусть все эти эпизоды не привели к юридическим последствиям, но каждый из них оставил жирный след на его имени.