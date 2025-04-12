По ходу встречи Дончич записал на свой счёт пять точных трёхочковых бросков за девять попыток, что позволило ему преодолеть планку в 100 «трёшек». Таким образом, ему понадобилось всего 27 игр с момента дебюта за «Лейкерс» для преодоления этого рубежа, что сделало его самым быстрым игроков в истории «озёрников», достигшего этой отметки.
Лука Дончич обновил рекорд «Лейкерс» по трёхочковым
26-летний словенский баскетболист Лука Дончич, представляющий коллектив Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника, по итога матча с «Хьюстон Рокетс», завершившимся разгромной победой «озёрников» со счётом 140:109 быстрее всех в истории калифорнийского клуба набрал 100 реализованных трёхочковых бросков.