Лука Дончич обновил рекорд «Лейкерс» по трёхочковым

По ходу встречи Дончич записал на свой счёт пять точных трёхочковых бросков за девять попыток, что позволило ему преодолеть планку в 100 «трёшек». Таким образом, ему понадобилось всего 27 игр с момента дебюта за «Лейкерс» для преодоления этого рубежа, что сделало его самым быстрым игроков в истории «озёрников», достигшего этой отметки.