Блажь миллиардера. На что Майкл Джордан спускает своё миллиардное состояние?

Майкл Джордан любил пошуметь на площадке, но на заслуженной пенсии, как известно, предпочитает оставаться в тени. Это тем не менее не спасает его от вездесущих журналистов. Да и пойди спасись, когда спускаешь на ветер миллионы. Недавно мы писали о многомиллиардном состоянии Эм Джея, а сегодня речь пойдёт о тратах легендарного игрока. Как уже упоминалось ранее, состояние Джордана в настоящий момент оценивается примерно в $ 3,5 млрд. Нетрудно представить, что обладатель таких денег может позволить себе всё, в том числе хороший отдых.
Яхты
О вечеринках Майкла с реками шампанского и живой музыкой говорилось неоднократно. Но, пожалуй, первое, что приходит на ум при упоминании вольготного времяпрепровождения спортсмена на пенсии — это его роскошная яхта. По некоторым данным, у него их сразу несколько. Настоящей изюминкой является M'BRACE, построенная в 2018 году. Принадлежавшая когда-то британскому миллиардеру Ллойду Дорфману, в 2022 году эта шикарная крошка перешла во владение Его Воздушества. Мощные двигатели, элегантный дизайн, огромный бассейн на палубе. Сообщалось, что бывший баскетболист выложил за это творение $ 115 млн.
Также, по данным из СМИ, у Эм Джея есть яхты Joy стоимостью $ 80 млн и Catch 23 за $ 8 млн. Но купить лакшери-судна — ещё полдела. На содержание M'BRACE Джордан тратит порядка $ 10 млн ежегодно. Едва ли Майкл как-то об этом жалеет, ведь похоже, что яхты — его настоящая слабость. Отправляясь в путешествия в различные уголки земного шара, Джордан время от времени берёт их в аренду. И выбирает самый шик. Как правило, за возможность порассекать волны в течение недели, не отказывая себе ни в чём, Его Воздушество выкладывает порядка $ 1 млн.
Особняки
Дома в Северной Каролине, в Юте и во Флориде. По слухам, недвижимость у Майкла есть также и за пределами США. Недавно Джордан продал роскошное имение в пригороде Чикаго. Сообщалось, что в его строительство прославленный игрок вложил в общей сложности порядка $ 50 млн. Более 10 лет назад Эм Джей впервые выставил ценник на дом, остановившись на $ 29 млн.
Однако покупатель не находился, и через несколько лет Джордан снизил цену до $ 14,855 млн. Но и тогда желающих раскошелиться не нашлось. В итоге особняк ушёл по цене в $ 9,5 млн. Отдельного упоминания заслуживает налог на недвижимость в США. В зависимости от совокупной стоимости домов ежегодные траты Майкла могут варьироваться в пределах от $ 100 тыс. до более $ 1 млн.
Поле для гольфа
Даже в 1990-е, когда Эм Джей блистал на паркетах баскетбольных арен, он был постоянным гостем на различных полях для гольфа. В наши дни Майкл сам принимает гостей. Ещё осенью 2019 года в Хоб-Саунде, штат Флорида, Джордан открыл Grove XXIII — загородный клуб с великолепным полем для гольфа. Говорят, там всё устроено по последнему слову техники. Прохладительные напитки, как и всё необходимое, в мгновение ока посетителям детища шестикратного чемпиона НБА доставит целая армия дронов.
Частные самолёты
Долгое время Джордан был счастливым обладателем частного самолёта Gulfstream 550. Видимо, он ему так понравился, что не так давно Майкл приобрёл второй — Gulfstream 650ER. По слухам, Его Воздушеству двухдвигательный джет бизнес-класса обошёлся в $ 70 млн. Ещё почти $ 2 млн ежегодно уходит только на содержание этого красавца при условии 200 часов полёта. Не обошлось и без индивидуальной расцветки, на которую Эм Джей потратил ещё $ 0,5 млн — именитый баскетболист может позволить себе такие «мелочи».
Коллекция премиальных автомобилей
Любовь Джордана к автомобилям настолько легендарна, что в одном из художественных фильмов о нём было показано, что баскетболист согласился бы на пожизненный контракт с Nike только в том случае, если бы компания подарила ему красный «Мерседес». Сейчас в гараже Эм Джея есть такие штучные экземпляры, как Pininfarina Battista Targamerica, Hennessey Venom F5 Roadster.
А всего — больше десятка превосходных автомобилей, цена на многие из которых составляет $ 2−3 млн и даже более. Страсть Джордана к машинам так велика, что даже вышла за пределы его личного гаража. С 2020 года легенда НБА является совладельцем команды 23XI Racing, выступающей в Национальной ассоциации гонок сток-каров (NASCAR).
Благотворительность
Несмотря на любовь к роскошным покупкам, Джордан не забывает о нуждающихся и уже давно жертвует им солидные суммы. В 2018 году Эм Джей выделил $ 2 млн на помощь пострадавшим от урагана «Флоренс». В 2017 году он пожертвовал $ 7 млн на строительство двух медицинских клиник в Шарлотте (Северная Каролина).
После выпуска «Последнего танца» баскетболист помог малоимущим, перечислив им доход в размере $ 4 млн за счёт сборов от документального сериала. А летом 2024 года Майкл при содействии Jordan Brand выделил гранты на сумму в $ 8 млн почти 40 организациям, которые способствуют проведению устойчивых изменений для борьбы с расизмом.
Нетрудно подсчитать, что многие повседневные траты Джордана больше, чем заработок огромного числа работяг за всю жизнь. Однако с учётом миллиардного состояния Эм Джея удивляться этому не приходится. Чтобы прийти к такому образу жизни, спортсмен предпринял немало шагов. Ведь недостаточно просто обладать определённым талантом. Его ещё надо развить, а потом — грамотно использовать. В случае с Майклом получилось всё.