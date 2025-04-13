Блажь миллиардера. На что Майкл Джордан спускает своё миллиардное состояние?

Майкл Джордан любил пошуметь на площадке, но на заслуженной пенсии, как известно, предпочитает оставаться в тени. Это тем не менее не спасает его от вездесущих журналистов. Да и пойди спасись, когда спускаешь на ветер миллионы. Недавно мы писали о многомиллиардном состоянии Эм Джея, а сегодня речь пойдёт о тратах легендарного игрока. Как уже упоминалось ранее, состояние Джордана в настоящий момент оценивается примерно в $ 3,5 млрд. Нетрудно представить, что обладатель таких денег может позволить себе всё, в том числе хороший отдых.