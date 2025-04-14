Меньше матчей в НБА? Сейчас расскажем, почему это не сработает

Не забудем и про деньги: ведь баскетбол — это не только спорт, но и бизнес. Доходы клубов зависят от количества игр: билеты, телеправа, реклама, мерч. Каждый матч — это шанс заработать, особенно для команд из небольших рынков. Городам вроде Мемфиса, Милуоки или Шарлотт жизненно важно проводить 41 домашнюю игру. Сократите это число до 32 или 33, как предполагается при новом формате, и их доходы рухнут. Для таких франшиз это удар под дых, который ещё больше увеличит разрыв с гигантами из мегаполисов. Баланс в лиге и так держится на честном слове, а сокращение сезона только увеличит финансовую пропасть.