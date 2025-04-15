Если Леброн выиграет титул, он — официально GOAT? Снова возвращаемся к вечному спору

Уже в последние пару лет в Сети заметен сдвиг в сторону Леброна, связанный со сменой поколений. Всё больше пользователей интернета — это те, кто Джордана и вовсе не видел. А многие даже не застали прайм Джеймса: он, скорее всего, пришёлся на их раннее детство. Сейчас для них Леброн — это живая легенда, сопровождавшая их всю жизнь. Он по-прежнему регулярно мелькает в мемах — и, что важно, чаще всего в положительном ключе. Совсем недавно виральным стал тренд с ИИ-сгенерированными восторженными музыкальными треками, посвящёнными звёздному форварду.